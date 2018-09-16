В Приморье начался второй тур губернаторских выборов

В воскресенье в Приморском крае начался второй тур выборов губернатора.

Как сообщили в краевой избирательной комиссии, второй тур голосования продлится сегодня с 8.00 до 20.00 по местному времени. На территории края открыты более 1,3 тысячи избирательных участков.

Во втором туре победителем будет признан кандидат, набравший большее число голосов.