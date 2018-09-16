В Приморье начался второй тур губернаторских выборов 

В воскресенье в Приморском крае начался второй тур выборов губернатора.
По итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов на пост главы региона не набрал требуемых для избрания 50 процентов плюс один голос. Во второй тур вышли врио губернатора края Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), набравший 46,57 процента голосов, и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64 процента.
Как сообщили в краевой избирательной комиссии, второй тур голосования продлится сегодня с 8.00 до 20.00 по местному времени. На территории края открыты более 1,3 тысячи избирательных участков.
Во втором туре победителем будет признан кандидат, набравший большее число голосов.