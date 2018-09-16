В США пять человек арестовали за грабеж в зоне урагана

В американском штате Северная Каролина полиция арестовала пять человек за ограбление магазина во время урагана «Флоренс». Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, злоумышленники вломились и ограбили магазин в городе Уилмингтон.

Как отмечается, в полиции заявили, что арестованным будут предъявлены обвинения «по всей строгости закона».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана «Флоренс» в США увеличилось до 11 человек.

Как отмечалось, почти 800 тысяч человек остались без электричества в штатах Северная и Южная Каролина.