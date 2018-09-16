Ещё
В США пять человек арестовали за грабеж в зоне урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США пять человек арестовали за грабеж в зоне урагана 

Газета.Ru + ещё 12 16 сентября 2018
В американском штате Северная Каролина полиция арестовала пять человек за ограбление магазина во время урагана «Флоренс». Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, злоумышленники вломились и ограбили магазин в городе Уилмингтон.
Как отмечается, в полиции заявили, что арестованным будут предъявлены обвинения «по всей строгости закона».
Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана «Флоренс» в США увеличилось до 11 человек.
Как отмечалось, почти 800 тысяч человек остались без электричества в штатах Северная и Южная Каролина.
Газета.Ru: последние новости
Дайвер подал на Маска в суд за обвинения в педофилии Врио главы Приморья вышел в лидеры после подсчета 99% голосов на выборах Соперник губернатора Хабаровского края на выборах принял его предложение о работе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»360
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20541
CNN разнесли за сбитый российский самолет687
Россиян не пускают в Израиль249
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»111
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
02:17
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
05:43
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»
Происшествия Статьи
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение