США vs Китай: торговая война до полного истощения

Москва , 19 сентября — «Вести. Экономика» Администрация Дональда Трампа , как и ожидалось, удвоила ставки в торговой войне с Китаем — существующие тарифы на товары из Поднебесной вновь повышены. Это коснется товаров на общую сумму 200 млрд долларов. Что принесет мировой экономике конфликт США и Китая, оценивает Константин Фенченко, аналитик департамента операций на финансовых рынках СМП Банка

Конфронтация надолго Новые тарифы вступят в силу 24 сентября и представляют собой введение 10%-го тарифа на экспорт (24 сентября) и доведения его к началу 2019 года до уровня 25%. Это не произойдет, если Вашингтон заключит сделку с Пекином, однако шансы на договоренности, которые устроят обе стороны, пренебрежимо малы. Это означает, что США и Китай вступили в фазу длительной и изнуряющей конфронтации.

Новые тарифы, очевидно, будучи учтены в ценах, не оказали мгновенного непосредственного влияния на индекс доллара США и глобальные фондовые площадки, мы не питаем даже краткосрочного оптимизма в отношении акций Китая и развивающихся рынков в целом. Оснований для смягчения накала торговой войны нет по целому ряду причин.

Во-первых, торговая стратегия США в отношении Китая продиктована не сиюминутными настроениями Дональда Трампа или политическими интригами его окружения, а мощной коалицией истеблишмента в сфере безопасности и экономики, которая считает, что США вступают в серьезный конфликт с Китаем за глобальное экономическое, технологическое и геополитическое доминирование. Окружение президента США умело «утилизировало» амбиции Трампа в торговую войну против Китая, «единым фронтом». При этом со стороны этого окружения есть готовность пойти на заключение сделки с партнерами по ЕС и NAFTA, рассматривая противоречия с ними как непринципиальные.

Во-вторых, основная цель новых импортных пошлин, вероятно, не в том, чтобы усадить Пекин за стол переговоров, а скорее, заставить американские транснациональные компании отозвать свои инвестиции из Китая. По мнению лоббистов торговой войны, это должно укрепить национальную безопасность США. Если это так, то никакое возможное предложение Китая не может привести к отмене повышенных пошлин.

Китайские лидеры не сразу осознали серьезность конфликта. Очевидно, что сначала Дональд Трамп воспринимался как типичный бизнесмен, от которого можно откупиться несколькими незначительными уступками и приветственной красной ковровой дорожкой в Пекине. Попытка отбиться от ястребов, заключив сделку с самым сговорчивым из окружения Трампа, министром финансов Стивеном Мнучиным, успехом также не увенчалась: в мае Трамп наложил вето на соглашение между Мнучиным и вице-премьером Китая Лю Хи, а сейчас подготовка очередного визита Лю Хи в Вашингтон была сорвана новым раундом тарифной войны. Китай, вероятнее всего, ответит симметричными мерами, усилив давление на американские компании.

Каковы последствия? На сегодняшний момент главный вопрос не в том, будет ли обостряться торговая война, а в том, какими будут ее последствия. Здесь нужно выделить краткосрочные и долгосрочные эффекты.

По мнению многих специалистов в области экономики, нынешняя торговая политика США не отвечает американским национальным интересам, ошибочна и обречена на провал.

Во-первых, нынешний раунд был тщательно разработан, чтобы минимизировать влияние повышенных тарифов на потребительские цены в преддверии среднесрочных выборов в США и максимизировать ущерб «предательским» корпорациям, которые переместили свои производственные цепочки в Китай. Но, в конечном счете, повышение пошлин сводится к дополнительному эффективному налоговому бремени для домохозяйств и американских компаний. Китай же, напротив, может легко компенсировать краткосрочный удар по своей конкурентоспособности, позволив юаню обесцениться. Можно утверждать, что падение курса юаня на 9% по отношению к доллару США в период с апреля по август 2018г. уже нейтрализовало эффект 10%-го тарифа. В долгосрочной же перспективе усилия США по закрытию своих рынков и пресечению перетока своих технологий в Китай увеличат стимулы для китайских фирм стать более конкурентоспособными за счет интенсификации собственных технологических разработок. Есть свидетельства того, что это уже происходит.

Во-вторых, повышение пошлин как наказание Китая за «обман» правил мировой торговли –плохое оружие. Обсуждаемые односторонние тарифы почти наверняка противоречат правилам ВТО . Наконец, и это самое тревожное для США, отказ от взаимозависимости экономик США и Китая ослабит национальную безопасность Соединенных Штатов. За семь десятилетий, прошедших после окончания Второй мировой войны, американская приверженность к открытым рынкам и экономической взаимозависимости способствовала впечатляющему экономическому буму в Юго-Восточной Азии. Это процветание существенно уменьшило стоимость американских гарантий безопасности для региона. Эффективность системы безопасности, созданная США, побудила Китай отказаться от разрушительной политики времен Мао Цзэдуна и стать, в целом, конструктивным участником глобальной системы, с большой заинтересованностью в поддержании стабильности и порядка. Отказ от этой крайне успешной стратегии приведет к удорожанию американских военных гарантий в регионе и создаст стимулы для Китая делать все возможное, чтобы уменьшить американскую мощь и влияние.

Впрочем, все описанные процессы долгосрочные, и их эффект на мировую экономику будет ощутим лишь спустя несколько лет. В краткосрочной же перспективе все несколько проще. Экономика США находится в самом лучшем состоянии, экономика Китая демонстрирует некоторое замедление. Тарифы снизят конкурентоспособность китайского экспорта и побудят американские компании пересмотреть планы по инвестированию в Китай. На наш взгляд, в течение ближайших 6-12 месяцев Китай пострадает больше, чем США, и юань, вероятно, еще больше обесценится. Перспектива замедления роста Китая и укрепления доллара США, оборотная сторона слабого юаня, приведет к дальнейшему снижению курсов валют развивающихся стран.

В краткосрочной перспективе единственное, что могло бы переломить медвежий тренд — это объявление Пекином нового пакета мер по стимулированию инвестиций в инфраструктуру и жилье. Последнее могло бы компенсировать внешний шок, как уже было в 2009-10г.г. и в 2015-16г.г. Это позволило бы оживить другие развивающиеся рынки, особенно те, которые зависят от экспорта сырьевых товаров. Но китайские власти пока не готовы стимулировать, мудро оставляя инструменты для случай еще большего замедления экономики. Пока Пекин не изменит курс и не ответит на торговую войну более мягкой монетарной политикой, развивающиеся рынки останутся под давлением.