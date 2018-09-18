Китай приготовился к двадцатилетней торговой войне

В результате, по его мнению, проиграют обе стороны. Возникшее напряжение в торговле быстро скажется и на китайских, и на иностранных компаниях. Китайский бизнес в среднесрочной перспективе будет вынужден переносить производство в другие страны, чтобы обойти введенные США таможенные пошлины.

«Вы, возможно, выиграете битву, но проиграете войну», — предостерег Ма. Он заметил, что нужны новые долгосрочные правила.

«После того, как Дональда Трампа сменит новый президент, это все равно будет продолжаться. Нам нужны новые правила торговли, нужен апгрейд ВТО », — заявил он.

Как передает ТАСС, Комитет по тарифам Госсовета КНР выступил с заявлением, в котором призвал США остановить дальнейшую эскалацию торговых трений. «Китай надеется, что американская сторона прекратит торговые трения, а также на то, что КНР и США посредством равноправного, искреннего и прагматичного диалога, исходя из принципов взаимного уважения, будут совместно защищать взаимную выгоду двусторонних торгово-экономических отношений, принципы свободной торговли и многосторонней торговой системы, а также вместе содействовать процветанию и развитию мировой экономики», — говорится в заявлении.

Ранее США заявили о введении дополнительных десятипроцентных пошлин. Они затронут импортируемые из Китая товары на сумму 200 миллиардов долларов.