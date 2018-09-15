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Верзилова отправят на лечение в Берлин
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Верзилова отправят на лечение в Берлин 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Скандально известный издатель «Медиазоны» участник арт-группы «Война» и продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов пройдет обследование в берлинской клинике. Об этом сообщает BBC со ссылкой на родственников Верзилова.
Верзилов был госпитализирован в бахрушинскую клинику 11 сентября с признаками отравления медицинскими препаратами, затем переведен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Медиков вызвала подруга Верзилова Вероника Никульшина. По ее словам, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и перестал ориентироваться в пространстве.
Дальнейшее лечение Верзилова родственники решили проводить за границей, у врача, с которым дружен отец известного акциониста. Организацией транспортировки Верзилова спецбортом также занимался его отец.
Накануне отправки состояние Верзилова оценивалось как тяжелое.
Верзилов и Никульшина принимали участие в «художественной акции» во время Чемпионата мира по футболу. На финальном матче они выбежали в костюмах полицейских на арену «Лужников» во время игры команд Франции и Хорватии.
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