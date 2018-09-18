В Австрии поезд столкнулся с автобусом

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около 08.00 (09.00 мск). Поезд и рейсовый автобус столкнулись в Граце на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе.

"К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Других подробностей случившегося пока нет.