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В Австрии поезд столкнулся с автобусом
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В Австрии поезд столкнулся с автобусом 

РИА Новости + ещё 10 27 минут назад
Фото: Инвест-Форсайт
ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Один человек погиб и 11 пострадали при столкновении поезда и рейсового автобуса в городе Грац на юго-востоке Австрии, сообщила во вторник полиция федеральной земли Штирия.
Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около 08.00 (09.00 мск). Поезд и рейсовый автобус столкнулись в Граце на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе.
"К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Других подробностей случившегося пока нет.
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