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В горах Карачаево-Черкесии пропал турист из Москвы
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В горах Карачаево-Черкесии пропал турист из Москвы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 15 сен — РИА Новости. Спасатели ищут в горах Карачаево-Черкесии пропавшего туриста из Москвы, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Утром в пятницу поступила информация о том, что в Зеленчукском районе на перевалах Речепста и Пхия, по информации участкового МВД, пропал турист из Москвы. Спасатели вместе с участковым обследовали перевалы. Поиски результатов не дали", — говорится в сообщении.
В субботу утром поиски пропавшего туриста были возобновлены, отметили в ведомстве, уточнив, что в поисках участвуют два спасателя и одна единица техники.
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