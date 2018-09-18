В Нижнем Новгороде месяц назад пропала 16-летняя девушка

16-летняя Александра Кузнецова пропала в Нижнем Новгороде около месяца назад, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в социальной сети.

13 августа в 10:00 девушка ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Волонтеры опубликовали информацию о поисках 18 сентября.

Приметы пропавшей девушки: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы. Была одета в синюю джинсовую куртку, темно-синие джинсы и черные балетки.

Волонтеры просят сообщить о местонахождении Александры Кузнецовой по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.