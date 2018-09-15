По подозрению в убийстве Захарченко задержан один человек

Об этом журналистам сообщил врио главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — сказал он.

По словам Пушилина, после анализа остатков взрывного устройства было выявлено, что использовались высокие технологии, не применяемые ранее Службой безопасности Украины

«Это даёт понимание, что теракт совершён при содействии западных спецслужб», — добавил врио главы ДНР. Он отметил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия.