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Зам. главы МИД Китая подтвердил решительную поддержку Турции в трех направлениях
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Зам. главы МИД Китая подтвердил решительную поддержку Турции в трех направлениях 

ИА Синьхуа 15 сентября 2018
Анкара, 15 сентября /Синьхуа/ — 13 и 14 сентября представитель китайского правительства, заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн совершил визит в Турцию, встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром национального казначейства и финансов Бератом Албайраком, а также провел переговоры с первым замминистра иностранных дел Турции.
Лэ Юйчэн отметил, что китайское правительство решительно поддерживает Турцию в защите национальной безопасности и рациональных и законных интересов, поддерживает Турцию на пути, соответствующему ее реалиям, и поддерживает углубление китайско-турецкого стратегического сотрудничества. —0—
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