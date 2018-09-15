Зам. главы МИД Китая подтвердил решительную поддержку Турции в трех направлениях

Анкара , 15 сентября / Синьхуа / — 13 и 14 сентября представитель китайского правительства, заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн совершил визит в Турцию , встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром национального казначейства и финансов Бератом Албайраком, а также провел переговоры с первым замминистра иностранных дел Турции.

Лэ Юйчэн отметил, что китайское правительство решительно поддерживает Турцию в защите национальной безопасности и рациональных и законных интересов, поддерживает Турцию на пути, соответствующему ее реалиям, и поддерживает углубление китайско-турецкого стратегического сотрудничества. —0—