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Вертолет МЧС вылетел за пострадавшим туристом в Томаринский район на Сахалине
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Вертолет МЧС вылетел за пострадавшим туристом в Томаринский район на Сахалине 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Томаринский район Сахалинской области за пострадавшим туристом вылетел вертолет спасателей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Сахалинской области.
На пульт центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что один из членов тургруппы из Холмска нуждается в эвакуации по состоянию здоровья. Группа людей дошла до озера Моховое в Томаринском районе. За людьми решили отправить вертолета спасателей.
Туристы зарегистрировали маршрут в администрации города и вышли в путь из Холмска 10 сентября.
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