Вертолет МЧС вылетел за пострадавшим туристом в Томаринский район на Сахалине

В Томаринский район Сахалинской области за пострадавшим туристом вылетел вертолет спасателей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Сахалинской области. На пульт центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что один из членов тургруппы из Холмска нуждается в эвакуации по состоянию здоровья. Группа людей дошла до озера Моховое в Томаринском районе. За людьми решили отправить вертолета спасателей. Туристы зарегистрировали маршрут в администрации города и вышли в путь из Холмска 10 сентября.