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В результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти погибли украинцы
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В результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти погибли украинцы 

Газета.Ru + ещё 26 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области погибли четверо граждан Украины, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
"В результате ДТП в Ленинградской области погибли четверо граждан Украины, один госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", — отметила она.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября на 76-м километре автодороги «Нарва» грузовик DAF столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Очевидцы в соцсетях отмечали, что у микроавтобуса, предположительно, были украинские номера.
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