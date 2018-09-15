В результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти погибли украинцы

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца

"В результате ДТП в Ленинградской области погибли четверо граждан Украины, один госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", — отметила она.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября на 76-м километре автодороги «Нарва» грузовик DAF столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Очевидцы в соцсетях отмечали, что у микроавтобуса, предположительно, были украинские номера.