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Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ленобласти
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Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ленобласти 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области привело к гибели четырех человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Около 01:00 ночи мск в Волосовском районе Ленинградской области, на 76 км автодороги «Нарва» произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Даф» под управлением водителя 1973 г. р. и автомобиля «Мерседес Спринтер» под управлением водителя 1965 г. р. В результате ДТП в «Мерседес Спринтер» водитель и его пассажиры (мужчина 1969 г. р., женщина 1984 г. р., женщина 1991 г. р.) скончались, пассажир (мужчина 1998 г. р.) в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка.
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