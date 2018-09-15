Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 15 сентября. / ТАСС /. Столкновение грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области привело к гибели четырех человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Около 01:00 ночи мск в Волосовском районе Ленинградской области, на 76 км автодороги «Нарва» произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Даф» под управлением водителя 1973 г. р. и автомобиля «Мерседес Спринтер» под управлением водителя 1965 г. р. В результате ДТП в «Мерседес Спринтер» водитель и его пассажиры (мужчина 1969 г. р., женщина 1984 г. р., женщина 1991 г. р.) скончались, пассажир (мужчина 1998 г. р.) в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.