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В Индонезии из-за пожара на корабле погибли 10 человек
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В Индонезии из-за пожара на корабле погибли 10 человек 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
Тела 10 погибших обнаружены после пожара на судне в водах провинции Центральный Сулавеси в Индонезии, передает НСН.
Еще 126 пострадавших.
Причина возгорания и тип судна не сообщаются.
Начато расследование инцидента.
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