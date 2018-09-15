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Источник рассказал о переговорах «Роскосмоса» с делегацией Индии
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Источник рассказал о переговорах «Роскосмоса» с делегацией Индии 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» в ходе состоявшихся в пятницу переговоров с делегацией Индии сделала предложение об участии российских специалистов в отборе и подготовке к космическому полету индийских космонавтов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее Индия объявила о планах отправить национальный экипаж на орбиту в 2022 году.
"Проведены переговоры с индийской стороной. Сделано предложение о помощи российских специалистов в проведении различных стадий отбора кандидатов на полет, а также прохождении ими курса подготовки в России и помощи в организации последующей подготовки индийских космонавтов в самой Индии", — рассказал собеседник агентства.
В апреле 1984 года на советском космическом корабле «Союз Т‑11» совершил полет в космос совместный индийско‑советский экипаж. Первым индийским космонавтом стал военный летчик Ракеш Шарма (Rakesh Sharma).
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