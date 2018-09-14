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Московские аэропорты отменили около 40 рейсов
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Московские аэропорты отменили около 40 рейсов 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Причины этого пока не известны.
Почти сорок рейсов на этот час задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом можно найти информацию на сервисе «Яндекс. Расписания».
Сейчас уже 37 рейсов вылетят позже своего расписания и 11 вообще отменили.
В аэропорту Домодедово одиннадцать рейсов задержали и четыре отменили. Во аэропорту Внуково тоже одиннадцать рейсов перенесли на другое время и один вообще не вылетит. В аэропорту Шереметьево пока задержали десять рейсов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Кстати, обо всех суевериях путешественников читайте в этом материале.
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