Московские аэропорты отменили около 40 рейсов 

Причины этого пока не известны.
Почти сорок рейсов на этот час задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом можно найти информацию на сервисе «Яндекс. Расписания».
Сейчас уже 37 рейсов вылетят позже своего расписания и 11 вообще отменили.
В аэропорту Домодедово одиннадцать рейсов задержали и четыре отменили. Во аэропорту Внуково тоже одиннадцать рейсов перенесли на другое время и один вообще не вылетит. В аэропорту Шереметьево пока задержали десять рейсов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Кстати, обо всех суевериях путешественников читайте в этом материале.