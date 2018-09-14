Московские аэропорты отменили около 40 рейсов

Причины этого пока не известны.

Почти сорок рейсов на этот час задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом можно найти информацию на сервисе «Яндекс. Расписания».

Сейчас уже 37 рейсов вылетят позже своего расписания и 11 вообще отменили.

Кстати, обо всех суевериях путешественников читайте в этом материале.