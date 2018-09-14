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Обвиняемый в убийстве семьи бизнесмена в Белгородской области отправлен под арест
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Обвиняемый в убийстве семьи бизнесмена в Белгородской области отправлен под арест 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 14 сентября. Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив под арест обвиняемого в убийстве семьи бизнесмена из трех человек в городе Валуйки Белгородской области. Предполагаемого злоумышленника — 57-летнего местного жителя задержали 12 сентября, сообщили в пятницу в пресс-службе управления СК РФ по региону.
"Свердловским районным судом города Белгорода удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 57-летнему жителю города Валуйки, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, п. «а» ч. 2, ст. 105 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, убийство двух и более лиц», — сказали в пресс-службе ведомства, отметив, что злоумышленник был задержан 12 сентября — через год после произошедшего в Белгородской области убийства семьи бизнесмена.
Как сообщалось, 18 августа 2017 года одна из жительниц города Валуйки рассказала правоохранительным органам, что семья ее знакомых не выходит на связь. По месту жительства полицией были обнаружены тела мужчины и женщины, а также их сына. Семья занималась продажей стройматериалов.
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