Ещё
Свищёв надеется, что восстановление РУСАДА укорит процесс восстановления отстранённых спортивных федераций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свищёв надеется, что восстановление РУСАДА укорит процесс восстановления отстранённых спортивных федераций 

RT на русском + ещё 1 18 часов назад
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил надежду, что процесс восстановления отстранённых спортивных федераций ускорится, в случае восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Надеюсь, все те российские федерации, которые до сих пор являются невосстановленными, возьмут пример с РУСАДА и также в диалоге будут снимать проблему за проблемой», — заявил Свищёв.
Он отметил, что период восстановления организаций в правах идёт уже давно, и всё это время весь российский спорт «испытывал серьёзный дискомфорт».
«Нельзя постоянно показывать на чёрное и называть это белым. Уже нет аргументов отказывать России в аккредитации. Думаю, справедливость всё-таки восторжествует», — добавил депутат.
14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.
Ранее в Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.
RT на русском: последние новости
В Краснодаре арестованы мошенники, лишившие жилья десятки семей Глава ДСИ РФС Егоров назвал Дзюбу самым порядочным игроком Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США528
Комики пошутили о Петрове и Боширове41
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи8
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце32
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение