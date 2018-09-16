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Забота об экологии: в Москве пройдет Европейская неделя мобильности
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Забота об экологии: в Москве пройдет Европейская неделя мобильности 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Международная акция призвано привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и мотивировать людей использовать городской транспорт и чаще ходить пешком.
Европейская неделя мобильности откроется в Москве в воскресенье, с 16 по 23 сентября. В рамках акции пройдут два масштабных велособытия. Речь идет об Осеннем велопараде и акции «На работу на велосипеде».
Завершится Европейская неделя мобильности акцией «На работу на велосипеде», которая пройдет в пятницу, 21 сентября. Для участников мероприятия будут организованы «энергетические точки», где посетители, приехавшие на велосипеде, получат вкусные угощения и сувениры на память.
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