Забота об экологии: в Москве пройдет Европейская неделя мобильности

Международная акция призвано привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и мотивировать людей использовать городской транспорт и чаще ходить пешком.

Европейская неделя мобильности откроется в Москве в воскресенье, с 16 по 23 сентября. В рамках акции пройдут два масштабных велособытия. Речь идет об Осеннем велопараде и акции «На работу на велосипеде».

Завершится Европейская неделя мобильности акцией «На работу на велосипеде», которая пройдет в пятницу, 21 сентября. Для участников мероприятия будут организованы «энергетические точки», где посетители, приехавшие на велосипеде, получат вкусные угощения и сувениры на память.