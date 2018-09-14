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Столтенберг назвал способ решения «проблемы» покупки Турцией С-400
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Смерть от воды, разрушение Крымского моста и другие события дня

Столтенберг назвал способ решения «проблемы» покупки Турцией С-400 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
СТОЛТЕНБЕРГ О ПОКУПКЕ ТУРЦИЕЙ РОССИЙСКИХ С-400: РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ МОЖЕТ БЫТЬ НАЙДЕНО, ДЛЯ НАТО ВАЖНА ОПЕРАТИВНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ВООРУЖЕНИЙ
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