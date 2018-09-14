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Жестокое убийство совершено в Советском районе 14 сентября
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Жестокое убийство совершено в Советском районе 14 сентября 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
27-летний житель Советского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве своей 25-летней жены, сообщил агентству Newsroom24 источник в следственных органах.
Преступление совершено днем 14 сентября. В квартире дома случилась ссора супругов, в результате чего мужчина убил женщину. По предварительным данным, мотивом конфликта стала ревность.
В настоящий момент злоумышленник задержан. Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что 34-летний нижегородец убил жену на почве ревности.
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