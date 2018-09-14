В школе № 2115 состоялись тренировочные эвакуации

Тренировочные эвакуации по традиции прошли в начале учебного года в корпусах школы № 2115. Как сообщает пресс-служба школы, все уложились по времени в необходимые нормативы.

Эвакуация проходила неожиданно для участников учебного процесса, но все прошло четко по регламенту. «С учащимися школы проводится постоянная работа по привитию навыков безопасности пребывания в школе и обучению действиям при чрезвычайных ситуациях. Уверенно себя показали и первоклассники, которые впервые принимали участие в тренировках», — добавляет школа Черемушек.