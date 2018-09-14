«100 вопросов директору» зададут в школе «Профиль Куркино»

На базе школы №1298 «Профиль Куркино» в воскресенье, 16 сентября, состоится ежемесячная встреча «100 вопросов директору». Для родителей и школьников проведут консультации по актуальным вопросам.

— В этот день Вы сможете узнать у директора ответы на все волнующие вопросы. Вместе с директором дежурство по школе несут it-специалисты, — отметили в администрации школы.

Также 16 сентября на мероприятии будет работать консультационный пункт по вопросам работы родителей и учащихся в электронном дневнике

Время вопросов и ответов — с 11.00 до 13.00. Школа «Профиль Куркино» расположена по адресу: улица Юровская улица, дом 99. Проезд от станции метро «Планерная».