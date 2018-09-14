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«100 вопросов директору» зададут в школе «Профиль Куркино»
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«100 вопросов директору» зададут в школе «Профиль Куркино» 

Префектура СЗАО города Москвы 14 сентября 2018
На базе школы №1298 «Профиль Куркино» в воскресенье, 16 сентября, состоится ежемесячная встреча «100 вопросов директору». Для родителей и школьников проведут консультации по актуальным вопросам.
— В этот день Вы сможете узнать у директора ответы на все волнующие вопросы. Вместе с директором дежурство по школе несут it-специалисты, — отметили в администрации школы.
Также 16 сентября на мероприятии будет работать консультационный пункт по вопросам работы родителей и учащихся в электронном дневнике
Время вопросов и ответов — с 11.00 до 13.00. Школа «Профиль Куркино» расположена по адресу: улица Юровская улица, дом 99. Проезд от станции метро «Планерная».
Фото: школа №1298 «Профиль Куркино»/mos.ru.
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