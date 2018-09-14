Турция стала популярнее у индийских туристов

В 2017 году Турция приняла более 32 миллионов иностранных туристов, при этом 87 тысяч из них были индийскими гражданами. В этом году с января по июль был зафиксировали рост на 25% общего числа туристов. К концу 2018 года Турция рассчитывает принять 40 миллионов иностранных туристов.

"Между Турцией и Индией установились теплые отношения, чему способствуют тесные исторические связи и культурное сходство. Отношения между Турцией и Индией неуклонно улучшаются из года в год, охватывая множество различных областей сотрудничества. Турция обладает огромным географическим, культурным и этническим разнообразием, поэтому она чрезвычайно популярна среди индийцев", — заявил турецкий посол в Индии Шакир Озкан Торунлар.