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Турция стала популярнее у индийских туристов
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Турция стала популярнее у индийских туристов 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В 2017 году Турция приняла более 32 миллионов иностранных туристов, при этом 87 тысяч из них были индийскими гражданами. В этом году с января по июль был зафиксировали рост на 25% общего числа туристов. К концу 2018 года Турция рассчитывает принять 40 миллионов иностранных туристов.
"Между Турцией и Индией установились теплые отношения, чему способствуют тесные исторические связи и культурное сходство. Отношения между Турцией и Индией неуклонно улучшаются из года в год, охватывая множество различных областей сотрудничества. Турция обладает огромным географическим, культурным и этническим разнообразием, поэтому она чрезвычайно популярна среди индийцев", — заявил турецкий посол в Индии Шакир Озкан Торунлар.
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