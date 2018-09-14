В Индии при падении микроавтобуса в ущелье погибли 17 человек

На севере Индии микроавтобус упал в ущелье, в результате чего погибли 17 человек и пострадали еще 16. Об этом пишет The Hindustan Times.

Отмечается, что инцидент произошел утром 14 сентября в округе Киштвар. Согласно предварительной информации, водитель за рулем микроавтобуса не смог справиться с управлением.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что на севере Италии в ДТП попал автобус, перевозивший студентов из Боснии. Согласно имеющей информации, 20 человек пострадали, водитель погиб нам месте.