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В Индии при падении микроавтобуса в ущелье погибли 17 человек
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В Индии при падении микроавтобуса в ущелье погибли 17 человек 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
На севере Индии микроавтобус упал в ущелье, в результате чего погибли 17 человек и пострадали еще 16. Об этом пишет The Hindustan Times.
Отмечается, что инцидент произошел утром 14 сентября в округе Киштвар. Согласно предварительной информации, водитель за рулем микроавтобуса не смог справиться с управлением.
Уточняется, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что на севере Италии в ДТП попал автобус, перевозивший студентов из Боснии. Согласно имеющей информации, 20 человек пострадали, водитель погиб нам месте.
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