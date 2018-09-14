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В школе на Белореченской состоялся всероссийский открытый урок «Профессия — чемпион»
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В школе на Белореченской состоялся всероссийский открытый урок «Профессия — чемпион» 

Управа района Люблино 14 сентября 2018
Фото: Управа района Люблино
Всероссийский открытый урок «Профессия — чемпион» был организован в школе №460, которая находится на улице Белореченская в районе Люблино. Об этом рассказал сотрудник образовательного учреждения.
— На этом уроке ребятам стало понятно, что для того, чтобы зрители насладились спортивными состязаниями, необходима слаженная работа огромного числа специалистов. Именно они, специалисты, с помощью новых технологий делают спорт зрелищным, заботятся о нашем комфорте и стараются сделать так, чтобы любовь к спорту возвращала нас к экранам снова и снова, — отметил сотрудник школы.
Напомним, что школа №460 находится по адресу Белореченская улица, дом 11. (ео)
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