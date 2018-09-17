Студенты Кембриджа снялись голыми в стенах университета для эротического календаря

Молодые, горячие и голые: студенты Кембриджского университета полностью разделись на съемке для «сексуального» календаря. Танцоры и атлеты из команд по плаванию, нетболу, лыжным гонкам и другим видам спорта собрались вместе, чтобы немного подзаработать. Но цель вовсе не корыстная — средства от продаж календаря будут переданы в несколько благотворительных организаций.

Далеко ходить ради фотосессии не пришлось, идеальными декорациями послужили стены родного университета и студенческого городка. Например, хорошим танцорам не помешало даже то, что вместо сцены им достался знаменитый деревянный мост через реку Cam, а игроки в лакросс тоже не жаловались, удобно расположившись голыми в библиотеке.

«Нам всем понравилось создавать эти снимки, хоть и приходилось ради них вставать ранним утром, пока людей еще мало», — поделилась с The Sun одна из организаторов съемок, студентка Эмма Тил. Молодежь Кембриджа — не новички в щекотливых акциях. Раз в год они устраивают конкурс «Best Bum», в котором по фотографиям голых участников со спины определяют обладателя лучшей задницы. «Голый» календарь тоже грозится стать ежегодным мероприятием — в прошлом году таким же способом студентам удалось собрать больше 10 тысяч фунтов, продавая календари по цене в 10 фунтов.