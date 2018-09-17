Ещё
Студенты Кембриджа снялись голыми в стенах университета для эротического календаря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты Кембриджа снялись голыми в стенах университета для эротического календаря 

Super.ru + ещё 6 17 сентября 2018
Фото: Super.ru
Молодые, горячие и голые: студенты Кембриджского университета полностью разделись на съемке для «сексуального» календаря. Танцоры и атлеты из команд по плаванию, нетболу, лыжным гонкам и другим видам спорта собрались вместе, чтобы немного подзаработать. Но цель вовсе не корыстная — средства от продаж календаря будут переданы в несколько благотворительных организаций.
Далеко ходить ради фотосессии не пришлось, идеальными декорациями послужили стены родного университета и студенческого городка. Например, хорошим танцорам не помешало даже то, что вместо сцены им достался знаменитый деревянный мост через реку Cam, а игроки в лакросс тоже не жаловались, удобно расположившись голыми в библиотеке.
«Нам всем понравилось создавать эти снимки, хоть и приходилось ради них вставать ранним утром, пока людей еще мало», — поделилась с The Sun одна из организаторов съемок, студентка Эмма Тил. Молодежь Кембриджа — не новички в щекотливых акциях. Раз в год они устраивают конкурс «Best Bum», в котором по фотографиям голых участников со спины определяют обладателя лучшей задницы. «Голый» календарь тоже грозится стать ежегодным мероприятием — в прошлом году таким же способом студентам удалось собрать больше 10 тысяч фунтов, продавая календари по цене в 10 фунтов.
Super.ru: последние новости
Политика убивает шоу-бизнес: как «Новая волна» осталась без прайм-тайма на «России 1» Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились На 6ix9ine напали во время концерта в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2021
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение