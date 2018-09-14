В горах Чечни устроят всероссийские соревнования спасателей на Кубок Кавказа

В Итум-Калинском районе Чечни с 18 по 23 сентября пройдут всероссийские соревнования по многоборью на Кубок Кавказа. Их участниками станут более 200 спасателей и добровольцев из региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Спасателям предстоит соревноваться в кроссе по пересеченной местности с перепадом высот, выполнять комбинированные упражнения, оказывать помощь «туристам» на скалах, искать «пострадавших» в техногенной и природной среде и сплавляться по горной реке, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В день открытия также будет организован мастер-класс по спасению «туриста», застрявшего на канатной дороге.

Среди 200 участников будет представители Москвы, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского федеральных округов, а также спасатели из Белоруссии.