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Александр Волков в четвертый раз стал главой Струго-Красненского района
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Александр Волков в четвертый раз стал главой Струго-Красненского района 

АиФ Северо-запад + ещё 1 57 минут назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Александр Волков вступил в должность главы Струго-Красненского района. Торжественная церемония состоялась в пятницу, 14 сентября, в поселке Струги Красные. С инаугурацией его поздравил избранный Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также на церемонии присутствовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, Главы других муниципалитетов, депутаты районного Собрания, руководители городских и сельских поселений, представители политических партий и организаций, жители района.
Результаты выборов огласила председатель территориальной избирательной комиссии Римма Карась. Она сообщила, что в выборах Главы Струго-Красненского района приняли участие 5 тыс. 292 избирателя, или 65,21%. По итогам голосования 9 сентября Александр Волков набрал 3 тыс. 552 голоса или 67,12% голосов и таким образом в четвертый раз стал руководителем района.
С уверенной победой и достойным результатом на выборах главу муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Вы в четвертый раз подряд одержали убедительную победу на выборах. Это оценка той работы, которую Вы проводили все предыдущие годы, но это и кредит доверия, который необходимо оправдать. И чтобы это сделать, Александр Анатольевич, вам придется превзойти самого себя. У Струго-Красненского района, как и у всей Псковской области немало проблем, но я уверен, что честной ежедневной совместной работой мы справимся со всеми трудностями и вместе решим все поставленные задачи», — сказал Михаил Ведерников.
«Конечно, одному сложно решать любые задачи — и простые, и сложные, и совсем сложные. Я думаю, Александр Анатольевич будет работать совместно с избранным губернатором, с Администрацией области, и Псковское областное Собрание депутатов тоже готово оказывать со своей стороны всяческую помощь и поддержку. Общими усилиями нам все по плечу», — сказал спикер областного Собрания Александр Котов и поздравил Александра Волкова от имени региональных парламентариев.
В свою очередь Александр Волков поблагодарил всех присутствующих за теплые слова, а своих избирателей — за поддержку. «Осознаю глубину ответственности за сохранение и развитие района, судьбу каждого жителя. Те наказы, которые прозвучали во время встреч с населением, обязательно найдут решения в нашей совместной работе», — сказал глава Струго-Красненского района.
Отдельно Александр Волков обратился к депутатам районного Собрания, руководителям предприятий, учреждений, организаций, представителям бизнеса. «Нам здесь жить и работать. Мы одна сплоченная команда, которая может многое», — подчеркнул он.
Добавим, что на пост главы Струго-Красненского района претендовали также кандидаты от ЛДПР Светлана Лебедева и Наталья Сидоренко — от «Партии роста». Их результаты 21,49% и 7,88% избирателей соответственно. Явка избирателей на участки в Единый день голосования в муниципалитете была одной из высоких и составила 65,21%.
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