Александр Волков в четвертый раз стал главой Струго-Красненского района

Результаты выборов огласила председатель территориальной избирательной комиссии Римма Карась. Она сообщила, что в выборах Главы Струго-Красненского района приняли участие 5 тыс. 292 избирателя, или 65,21%. По итогам голосования 9 сентября Александр Волков набрал 3 тыс. 552 голоса или 67,12% голосов и таким образом в четвертый раз стал руководителем района.

С уверенной победой и достойным результатом на выборах главу муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Вы в четвертый раз подряд одержали убедительную победу на выборах. Это оценка той работы, которую Вы проводили все предыдущие годы, но это и кредит доверия, который необходимо оправдать. И чтобы это сделать, Александр Анатольевич, вам придется превзойти самого себя. У Струго-Красненского района, как и у всей Псковской области немало проблем, но я уверен, что честной ежедневной совместной работой мы справимся со всеми трудностями и вместе решим все поставленные задачи», — сказал Михаил Ведерников.

«Конечно, одному сложно решать любые задачи — и простые, и сложные, и совсем сложные. Я думаю, Александр Анатольевич будет работать совместно с избранным губернатором, с Администрацией области, и Псковское областное Собрание депутатов тоже готово оказывать со своей стороны всяческую помощь и поддержку. Общими усилиями нам все по плечу», — сказал спикер областного Собрания Александр Котов и поздравил Александра Волкова от имени региональных парламентариев.

В свою очередь Александр Волков поблагодарил всех присутствующих за теплые слова, а своих избирателей — за поддержку. «Осознаю глубину ответственности за сохранение и развитие района, судьбу каждого жителя. Те наказы, которые прозвучали во время встреч с населением, обязательно найдут решения в нашей совместной работе», — сказал глава Струго-Красненского района.

Отдельно Александр Волков обратился к депутатам районного Собрания, руководителям предприятий, учреждений, организаций, представителям бизнеса. «Нам здесь жить и работать. Мы одна сплоченная команда, которая может многое», — подчеркнул он.