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Столкновение иномарки и бетономешалки в Сарове закончилось госпитализацией водителей (ФОТО)
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Столкновение иномарки и бетономешалки в Сарове закончилось госпитализацией водителей (ФОТО) 

В городе N + ещё 1 25 минут назад
Фото: В городе N
На улице Коммунальной в Сарове утром 13 августа произошло ДТП. Бетономешалка не уступила дорогу «Фольксвагену», сообщает ГИБДД по Нижегородской области. В результате обоих водителей пришлось госпитализировать.
Около десяти утра МАЗ не предоставил преимущество легковушке при повороте налево и врезался в нее. Отметим, что водительский стаж 49-летнего виновника аварии составляет 19 лет.
В результате мощного удара оба водителя получили тяжелые травмы и попали в больницу. У 36-летней женщины, которая находилась за рулем «Фольксвагена», диагностировали сочетанную травму, сотрясение головного мозга, закрытый и открытый переломы. Мужчина, управлявший бетономешалкой, получил ушиб брюшной стенки.
И женщину, и мужчину госпитализировали в клиническую больницу.
Напомним, погрузчик раздавил мотоциклиста в Кстовском районе.
Фото: vk.com
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