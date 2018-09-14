Столкновение иномарки и бетономешалки в Сарове закончилось госпитализацией водителей (ФОТО) 

На улице Коммунальной в Сарове утром 13 августа произошло ДТП. Бетономешалка не уступила дорогу «Фольксвагену», сообщает ГИБДД по Нижегородской области. В результате обоих водителей пришлось госпитализировать.
Около десяти утра МАЗ не предоставил преимущество легковушке при повороте налево и врезался в нее. Отметим, что водительский стаж 49-летнего виновника аварии составляет 19 лет.
В результате мощного удара оба водителя получили тяжелые травмы и попали в больницу. У 36-летней женщины, которая находилась за рулем «Фольксвагена», диагностировали сочетанную травму, сотрясение головного мозга, закрытый и открытый переломы. Мужчина, управлявший бетономешалкой, получил ушиб брюшной стенки.
И женщину, и мужчину госпитализировали в клиническую больницу.
Напомним, погрузчик раздавил мотоциклиста в Кстовском районе.
Фото: vk.com