Столкновение иномарки и бетономешалки в Сарове закончилось госпитализацией водителей (ФОТО)

Около десяти утра МАЗ не предоставил преимущество легковушке при повороте налево и врезался в нее. Отметим, что водительский стаж 49-летнего виновника аварии составляет 19 лет.

В результате мощного удара оба водителя получили тяжелые травмы и попали в больницу. У 36-летней женщины, которая находилась за рулем «Фольксвагена», диагностировали сочетанную травму, сотрясение головного мозга, закрытый и открытый переломы. Мужчина, управлявший бетономешалкой, получил ушиб брюшной стенки.

И женщину, и мужчину госпитализировали в клиническую больницу.

Напомним, погрузчик раздавил мотоциклиста в Кстовском районе.

Фото: vk.com