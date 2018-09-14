Подозреваемого в убийстве пожилого инвалида на востоке Москвы задержали в Саратовской области 

Задержан подозреваемый в убийстве пожилого инвалида на востоке столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Благодаря грамотно спланированной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска на территории Саратовской области установлен и задержан ранее судимый мужчина 1972 г. рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — отметила собеседница агентства.
Она отметила, что днем 13 сентября в квартире на ул. Лухмановская было обнаружено тело мужчины 1955 г. рождения с признаками насильственной смерти. Установлено, что снимавший комнату у пенсионера мужчина совершил преступление и скрылся.
По словам Ю. Ивановой, в ближайшее время задержанного доставят в следственный отдел. Ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что 13 сентября в ОВД «Косино-Ухтомский» обратилась социальный работник. Женщина сообщила, что не может попасть в квартиру на ул. Лухмановская, а из-за двери доносится трупный запах. В квартире, на диване, лежало тело 63-летнего хозяина жилплощади с травмой головы. На момент обнаружения мужчина был мертв пять дней. По версии следствия, инвалида убили деревянным бруском.