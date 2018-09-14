Ещё
В Индии микроавтобус упал в ущелье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индии микроавтобус упал в ущелье 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 16 пострадали в результате падения микроавтобуса в ущелье на севере Индии, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, ДТП произошло утром в пятницу в округе Киштвар, штат Джамму и Кашмир. По версии полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением.
Первыми на помощь пострадавшим пришли местные жители, позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и армия.
Как сообщили в полиции, семь пассажиров, получивших серьезные травмы, были направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали излишни: Украина больше не нужна России361
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом30
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма55
«Отравители» Скрипалей пропали454
Еще одних «Петрова и Боширова» нашли в Швейцарии12
Видео
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:37
Развод подорвал здоровье Петросяна
Шоу-бизнес
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
01:47
Еще одних «Петрова и Боширова» нашли в Швейцарии
В мире
01:19
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма
Украина В мире
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение