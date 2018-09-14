Более 200 спасателей будут бороться за Кубок Кавказа на соревнованиях в горах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 14 сентября. / ТАСС /. Более 200 спасателей и добровольцев примут участие во всероссийских соревнованиях на Кубок Кавказа, которые пройдут с 18 по 23 сентября в Итум-Калинском районе Чечни . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Ожидается прибытие более 200 спасателей и добровольцев, входящих в региональные отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Спасатели будут соревноваться в кроссе по пересеченной местности с перепадом высот, выполнении комбинированных упражнений, «оказании помощи туристам» на скалах, «поиске пострадавших» в техногенной и природной среде, сплавах по горной реке и спасении людей на водных объектах", — рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что на соревнования приедут спасатели из субъектов Северо-Кавказского, Южного, Приволжского федеральных округов, города Москвы и Белоруссии. В день открытия соревнований также пройдет мастер-класс по «спасению туриста», застрявшего на канатной дороге.