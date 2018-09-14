Более 200 спасателей будут бороться за Кубок Кавказа на соревнованиях в горах Чечни 

ГРОЗНЫЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 200 спасателей и добровольцев примут участие во всероссийских соревнованиях на Кубок Кавказа, которые пройдут с 18 по 23 сентября в Итум-Калинском районе Чечни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"Ожидается прибытие более 200 спасателей и добровольцев, входящих в региональные отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Спасатели будут соревноваться в кроссе по пересеченной местности с перепадом высот, выполнении комбинированных упражнений, «оказании помощи туристам» на скалах, «поиске пострадавших» в техногенной и природной среде, сплавах по горной реке и спасении людей на водных объектах", — рассказали в пресс-службе.
Ожидается, что на соревнования приедут спасатели из субъектов Северо-Кавказского, Южного, Приволжского федеральных округов, города Москвы и Белоруссии. В день открытия соревнований также пройдет мастер-класс по «спасению туриста», застрявшего на канатной дороге.