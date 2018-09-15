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Минздрав не зафиксировал случаи отравлений химвеществами в Армянске
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Минздрав не зафиксировал случаи отравлений химвеществами в Армянске 

ТАСС + ещё 5 24 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Минздрав Республики Крым не зафиксировал отравлений химическими веществами среди жителей Армянска на севере региона после химвыброса, который произошел в конце августа. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства.
"В Армянске не зарегистрировано ни одного случая отравления химическими веществами", — говорится в сообщении.
По последним данным министерства, в детском отделении местной районной больницы находятся пятеро детей с диагнозами острый фарингит, трахеит, трахеобронхит. «Инфекционное отделение заполнено на 70% пациентами с сезонными инфекционными заболеваниями», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, жители города обращаются «с тревожными состояниями о своем здоровье без симптоматических проявлений». «С 14 по 15 сентября за медицинской помощью обратились четыре человека, детей среди них не зарегистрировано. Среди диагнозов — аллергические реакции неясной этиологии, аллергический фарингит. Трое пациентов находятся на амбулаторном лечении, один госпитализирован с диагнозом аллергическая реакция неясной этиологии, состояние пациента удовлетворительное», — добавили в Минздраве.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.
Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода «Крымский Титан» в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным Минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.
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