Минздрав не зафиксировал случаи отравлений химвеществами в Армянске

"В Армянске не зарегистрировано ни одного случая отравления химическими веществами", — говорится в сообщении.

По последним данным министерства, в детском отделении местной районной больницы находятся пятеро детей с диагнозами острый фарингит, трахеит, трахеобронхит. «Инфекционное отделение заполнено на 70% пациентами с сезонными инфекционными заболеваниями», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, жители города обращаются «с тревожными состояниями о своем здоровье без симптоматических проявлений». «С 14 по 15 сентября за медицинской помощью обратились четыре человека, детей среди них не зарегистрировано. Среди диагнозов — аллергические реакции неясной этиологии, аллергический фарингит. Трое пациентов находятся на амбулаторном лечении, один госпитализирован с диагнозом аллергическая реакция неясной этиологии, состояние пациента удовлетворительное», — добавили в Минздраве.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.