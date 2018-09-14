Угрожавший врачу убийством житель Чкаловского района может отправиться на принудительное лечение

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В Чкаловском районе 62-летий мужчина предстанет перед судом за угрозу убийством врачу, который пытался его спасти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, инцидент произошел в январе этого года в городской больнице, куда доставили пожилого мужчину с телесными повреждениями. Как выяснилось, он пытался покончить с собой. Когда дежурный врач стал его осматривать, мужчина схватил его за шею и стал угрожать убийством.

Ситуация обошлась без пострадавших — сотрудники больницы услышали звуки борьбы и спасли коллегу. А вот буйного пациента задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

В рамках дела обвиняемый прошел судебно-психиатрическую экспертизу, результаты которой показали, что мужчина страдает психическим расстройством. Значит, во время совершения преступления он не осознавал, какую общественную опасность он представляет.

Таким образом, прокуратура направила в Чкаловский районный суд постановление с требованием применить к обвиняемому меры принудительного лечения. То есть вместо тюрьмы он может попасть в психиатрическую больницу.

Напомним, нижегородка попала в психиатрическую больницу после убийства двухлетнего сына.

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Фото: yuga.ru