Ещё
Лечащие активиста Pussy Riot немецкие врачи полагают, что его могли отравить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лечащие активиста Pussy Riot немецкие врачи полагают, что его могли отравить 

ТАСС + ещё 27 1 час назад
Фото: 360tv.ru
БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкие врачи, лечащие активиста арт-группы «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова в берлинской клинике «Шарите», полагают, что он, с высокой долей вероятности, мог быть отравлен. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине представитель медицинского учреждения.
"С высокой долей вероятности имело место отравление", — сказал он.
По данным клиники, Верзилов подвергся воздействию вещества, которое поражает нервную систему. Как отметил представитель «Шарите», сейчас жизни пациента ничто не угрожает. При этом он не уточнил, что именно стало причиной проблем со здоровьем.
ТАСС: последние новости
Мособлдума откроет осеннюю сессию внеочередным заседанием из-за изменений в правительстве CNN: США не участвовали в обстреле Латакии, во время которого пропал самолет РФ Детям из Армянска продлили каникулы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20344
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции360
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20757
«Опять дауна родите»: Бледанс унизили на шоу Малахова15
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-1606
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
СК выложил видео нападения на полицейских с топором
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
02:17
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
05:43
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение