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Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела инвалида с травмой головы на востоке Москвы
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Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела инвалида с травмой головы на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Тело пенсионера с повреждениями головы обнаружено в квартире на востоке столицы, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 13 сентября в ОВД «Косино-Ухтомский» обратилась социальный работник. Женщина сообщила, что не может попасть в квартиру на ул. Лухмановкая, а из-за двери доносится трупный запах. «В квартире, на диване, обнаружено тело 63-летнего хозяина жилплощади с частично отсутствующей черепной коробкой. На момент обнаружения был мертв пять дней. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“, — сообщил источник.
Пенсионер был инвалидом I группы и передвигался на коляске. Тело доставили в морг для проведения исследования. Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие убийства — окровавленный деревянный брусок.
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