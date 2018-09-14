Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела инвалида с травмой головы на востоке Москвы

Тело пенсионера с повреждениями головы обнаружено в квартире на востоке столицы, возбуждено дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, 13 сентября в ОВД «Косино-Ухтомский» обратилась социальный работник. Женщина сообщила, что не может попасть в квартиру на ул. Лухмановкая, а из-за двери доносится трупный запах. «В квартире, на диване, обнаружено тело 63-летнего хозяина жилплощади с частично отсутствующей черепной коробкой. На момент обнаружения был мертв пять дней. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“, — сообщил источник.

Пенсионер был инвалидом I группы и передвигался на коляске. Тело доставили в морг для проведения исследования. Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие убийства — окровавленный деревянный брусок.