В Петербурге столкнулись две иномарки, есть жертвы

Санкт-Петербурге иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомолилем, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП. Спб».

«На Приморском шоссе в Зеленогорске Дэу Нексия выехала на полосу встречного движения и столкнулась со Шкодой», — рассказали свидетели происшествия.

По предварительной информации, мужчина за рулем машины Daewoo Nexia, столкнулся с автомобилем SKODA. Причины, по которым он выехал на встречную полосу — пока не известны.

В результате столкновения, водитель «Нексии» скончался на месте. Его пассажир в тяжелом состоянии, а также водитель и пассажир «Шкоды» с различными травмами — госпитализированы.