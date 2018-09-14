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В Петербурге столкнулись две иномарки, есть жертвы
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В Петербурге столкнулись две иномарки, есть жертвы 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомолилем, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП. Спб».
«На Приморском шоссе в Зеленогорске Дэу Нексия выехала на полосу встречного движения и столкнулась со Шкодой», — рассказали свидетели происшествия.
По предварительной информации, мужчина за рулем машины Daewoo Nexia, столкнулся с автомобилем SKODA. Причины, по которым он выехал на встречную полосу — пока не известны.
В результате столкновения, водитель «Нексии» скончался на месте. Его пассажир в тяжелом состоянии, а также водитель и пассажир «Шкоды» с различными травмами — госпитализированы.
ГИБДД изучает все обстоятельство ДТП.
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