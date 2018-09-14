Кошек и собак бесплатно привьют от бешенства на Абрамцевской

Передвижной ветеринарный пункт будет открыт 26 сентября на Абрамцевской улице. В нем все желающие смогут бесплатно привить кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в ветеринарной службе Северо-Восточного округа.

— С собой необходимо иметь пеленку, а также паспорт на животного, чтобы внести туда отметку о процедуре. За неделю до прививки рекомендуется провести профилактику от глистов, — уточнили в ветслужбе СВАО.

Ветеринарный пункт будет работать с 17.00 до 19.00 по адресу ул. Абрамцевская, д. 8А.

Напомним, также в СВАО бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства проводится по следующим адресам:

1) ежедневно круглосуточно: Бабушкинская УВЛ — Хибинский проезд, д. 2;

2) ежедневно с 08.00 до 22.00 часов: СББЖ СВАО — ул. Кондратюка, д. 7, стр. 2;

3) понедельник–пятница с 09.00 до 20.30 часов: ВУ Отрадное — ул. Отрадная, д. 2. (ис)