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На границе России и Абхазии задержали главаря преступной группировки
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На границе России и Абхазии задержали главаря преступной группировки 

Новая Кубань 58 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 14 сентября — Новая Кубань. В Сочи на автомобильной границе с Абхазией был задержан 68-летний житель Санта-Петербурга, который подозревается в организации преступного сообщества. Кроме того, россиян находится в розыске и по подозрению в совершении других преступлений. В частности, это незаконное предпринимательство и подделка документов.
— Пограничники выявили гражданина, когда тот пытался на личном автомобиле выехать в соседнюю республику. Его задержали в ходе проведения паспортного контроля, — прокомментировали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время мужчина передан сотрудникам полиции.
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