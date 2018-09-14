На границе России и Абхазии задержали главаря преступной группировки

Краснодар . 14 сентября — Новая Кубань. В Сочи на автомобильной границе с Абхазией был задержан 68-летний житель Санта-Петербурга, который подозревается в организации преступного сообщества. Кроме того, россиян находится в розыске и по подозрению в совершении других преступлений. В частности, это незаконное предпринимательство и подделка документов.

— Пограничники выявили гражданина, когда тот пытался на личном автомобиле выехать в соседнюю республику. Его задержали в ходе проведения паспортного контроля, — прокомментировали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина передан сотрудникам полиции.