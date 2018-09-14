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Кисловодск выполнил программу мероприятий по комплексному развитию
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Кисловодск выполнил программу мероприятий по комплексному развитию 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
КИСЛОВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации положительно оценивает выполнение программы мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года. Об этом сообщил на выездном заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам развития Кисловодска руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.
"Программа мероприятий, которые должны были быть выполнены за прошлый год, и первую половину этого года практически все выполнены. Если что-то не завершено, это в работе и сроки есть до декабря. Критических моментов по тому, что входило в программу, у нас нет", — сказал он.
Федоров отметил, что «за полтора года сделано много, перечень занимает большой объем». «За счет всех источников финансирования вложено в этом году дополнительно 1,24 млрд рублей. Они направляются на ремонт домов, автодорог, объектов культурного наследия, берегоукрепление реки Подкумок», — сказал он.
Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года был утвержден распоряжением правительства РФ 29 декабря 2016 года. Документ содержит 77 пунктов, предусматривается шесть основных направлений развития города и по ряду мероприятий определены источники финансирования.
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