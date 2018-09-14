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Туристы из Приморья не пьют и не загорают
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Туристы из Приморья не пьют и не загорают 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники турфирм, работающие в Китае с туристами из России, поделились впечатлениями от туристов РФ. Они признались, что ожидали увидеть россиян в состоянии алкогольного опьянения и с желанием пассивного отдыха. Однако, по словам работников турфирм, туристы из России пьют не больше иностранцев и активно ходят на экскурсии.
«Я, когда еду на отдых, все время провожу на пляже, а они по экскурсиям ездят каждый день и совсем не устают. А приморцы вообще говорят: зачем нам ваше море, у нас свое есть!» — цитирует одного из представителей туристической фирмы «UssurMedia».
Другой сотрудник турфирмы признался, что на курсах подготовки им рассказывали о любви россиян к алкоголю. Но на деле оказалось, что туристы из России пьют не больше гостей из других стран.
Экскурсоводы рассказали, что к ним приезжают в основном пенсионеры и семьи. Также они выделили жителей Приморья, так как те любят китайскую кухню и не жалуются на остроту блюд.
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