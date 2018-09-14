Туристы из Приморья не пьют и не загорают

Сотрудники турфирм, работающие в Китае с туристами из России , поделились впечатлениями от туристов РФ. Они признались, что ожидали увидеть россиян в состоянии алкогольного опьянения и с желанием пассивного отдыха. Однако, по словам работников турфирм, туристы из России пьют не больше иностранцев и активно ходят на экскурсии.

«Я, когда еду на отдых, все время провожу на пляже, а они по экскурсиям ездят каждый день и совсем не устают. А приморцы вообще говорят: зачем нам ваше море, у нас свое есть!» — цитирует одного из представителей туристической фирмы «UssurMedia».

Другой сотрудник турфирмы признался, что на курсах подготовки им рассказывали о любви россиян к алкоголю. Но на деле оказалось, что туристы из России пьют не больше гостей из других стран.

Экскурсоводы рассказали, что к ним приезжают в основном пенсионеры и семьи. Также они выделили жителей Приморья, так как те любят китайскую кухню и не жалуются на остроту блюд.