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В Пермском крае ветер повредил крыши 14 зданий и оставил без света 16 домов
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В Пермском крае ветер повредил крыши 14 зданий и оставил без света 16 домов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Красновишерском районе Пермского края сильный ветер повредил крыши 14 зданий и оставил без электроснабжения 16 домов. Такие данные СМИ сообщили представители ГУ МЧС региона.
Как уточняется, в результате сильного ветра вечером 13 сентября были повреждены кровли трех пятиэтажных жилых домов, здания детского сада, здания Дома спорта. Всего к полуночи по местному времени (22:00 по времени Москвы) было зафиксировано повреждение крыш 14 зданий, к тому же 16 жилых домов остались без электричества.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, передает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал. Угроза дальнейшего разрушения жилых домов отсутствует.
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