В Пермском крае ветер повредил крыши 14 зданий и оставил без света 16 домов

Как уточняется, в результате сильного ветра вечером 13 сентября были повреждены кровли трех пятиэтажных жилых домов, здания детского сада, здания Дома спорта. Всего к полуночи по местному времени (22:00 по времени Москвы) было зафиксировано повреждение крыш 14 зданий, к тому же 16 жилых домов остались без электричества.