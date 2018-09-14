Обнаружено тело одного из двух пропавших на Камчатке рыбаков

Ранее ведомство информировало, что инцидент произошел в ночь на 14 сентября на расстоянии в 40 километров от Петропавловска-Камчатского. Позвонивший спасателям очевидец сообщил, что в бухте опрокинулась лодка с тремя рыбаками на борту. Одному из мужчин удалось выбраться на берег. Местоположение двух других было неизвестно. В поисках задействованы спасатели и полицейские.

"Тело мужчины обнаружили рыбаки, которые вели промысел недалеко от места происшествия. Они стали свидетелями трагедии, поэтому сразу бросились на помощь людям. Рыбаки производили поиски самостоятельно до тех пор, пока не приехали спасатели", — рассказала Ананьева.

Она отметила, что сотрудники МЧС и полиции продолжают поиски второго пропавшего рыбака. Кроме того, для осмотра места происшествия с воздуха задействованы беспилотные летательные аппараты.