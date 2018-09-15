Раонич обыграл Де Баккера и вывел Канаду вперёд в матче плей-офф Кубка Дэвиса

Раонич выполнил 21 эйс, реализовал 6 из 11 брейк-поинтов и допустил 4 двойные ошибки. Его соперник сделал 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал лишь 2 из 9 брейк-поинтов.

В следующем матче этого противостояния встретятся Денис Шаповалов (Канада) и Робин Хаасе (Нидерланды). Матчи проходят в Торонто (Канада) на харде.

До этого сборные встречались друг с другом три раза. Пока в личных встречах преимущество на счету канадцев (2:1), но последний матч команд завершился победой голландских теннисистов со счётом 4:1 (2004).