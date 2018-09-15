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Раонич обыграл Де Баккера и вывел Канаду вперёд в матче плей-офф Кубка Дэвиса
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Раонич обыграл Де Баккера и вывел Канаду вперёд в матче плей-офф Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 1 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Канадский теннисист Милош Раонич нанёс поражение голландцу Тьемо Де Баккеру в первом матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Раонич выполнил 21 эйс, реализовал 6 из 11 брейк-поинтов и допустил 4 двойные ошибки. Его соперник сделал 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал лишь 2 из 9 брейк-поинтов.
В следующем матче этого противостояния встретятся Денис Шаповалов (Канада) и Робин Хаасе (Нидерланды). Матчи проходят в Торонто (Канада) на харде.
До этого сборные встречались друг с другом три раза. Пока в личных встречах преимущество на счету канадцев (2:1), но последний матч команд завершился победой голландских теннисистов со счётом 4:1 (2004).
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