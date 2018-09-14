Володин уходит из свердловского Заксобрания

"Сейчас мы избираем главу города, председателя думы . Хотел бы изменений в лучшую сторону в Екатеринбурге", — прокомментировал свой уход "Уралинформбюро" политик.

Игорь Володин ранее отработал 1,5 депутатских срока в гордуме — был избран в 2009 году и переизбран в 2013-м. Два года назад он выиграл выборы в региональное ЗакСо. Остающийся после его ухода мандат будет разыгран на довыборах в 2019 году.