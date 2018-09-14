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Володин уходит из свердловского Заксобрания
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Володин уходит из свердловского Заксобрания 

Уралинформбюро + ещё 1 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Володин уходит работать в городскую думу Екатеринбурга. Ранее он одержал победу в 14-м одномандатном округе на выборах нового созыва представительного органа.
"Сейчас мы избираем главу города, председателя думы. Хотел бы изменений в лучшую сторону в Екатеринбурге", — прокомментировал свой уход "Уралинформбюро" политик.
Игорь Володин ранее отработал 1,5 депутатских срока в гордуме — был избран в 2009 году и переизбран в 2013-м. Два года назад он выиграл выборы в региональное ЗакСо. Остающийся после его ухода мандат будет разыгран на довыборах в 2019 году.
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