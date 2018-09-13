Российские и белорусские военные поисковики обнаружили останки двух защитников Ленинграда

Найденные останки красноармейцев будут захоронены с воинскими почестями, на месте могилы установят памятник.

Военнослужащие поисковых подразделений Западного военного округа (ЗВО) и Вооружённых сил Республики Беларусь в ходе совместной экспедиции в районе озера Барское в Ленинградской области обнаружили останки двух красноармейцев — защитников Ленинграда

Найденные военнослужащие будут похоронены с воинскими почестями, на месте могилы установят памятник. Также в районе поисковых работ обнаружены предметы вооружения, экипировки и обмундирования. Инженерно-саперным подразделением ЗВО вывезены и уничтожены четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Ранее к раскопкам в Ленинградской области присоединилась делегация белорусских военных поисковиков, их работа завершается сегодня. На протяжении девяти дней военнослужащие поисковых подразделений российских и белорусских вооружённых сил обменялись опытом и методикой работы, также белорусская делегация посетила музеи и мемориалы, посвящённые блокаде Ленинграда, где экспонируются результаты поисковых работ.

В районе озера Барское с 1941 по 1944 год велись ожесточенные бои в ходе многократных попыток советских войск прорвать блокаду Ленинграда.