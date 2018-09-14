Европейские активы «Газпрома» разрешили арестовать

Апелляционный суд шведского округа Свеа отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» . Об этом в Facebook сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Тем самым суд разрешил арестовывать активы «Газпрома» в европейских странах в обеспечительных целях.

«Еще одна хорошая новость — суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому «Газпром» должен заплатить нам уже более 2,6 миллиарда долларов», — написал Витренко.

По его словам, это значит, что «Газпром» должен безотлагательно выполнять решение арбитража. «Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам», — отметил Витренко.

Также он рассказал, что под обеспечительный арест попадают акции Nord Stream AG (компании-оператора газопровода «Северный поток»), принадлежащие «Газпрому». Российский концерн не сможет продавать или как-либо отчуждать их и должен будет держать их в Великобритании до рассмотрения в английском суде иска о принудительном взыскании его активов в пользу «Нафтогаза».

«Газпром» уже пообещал обжаловать это решение шведского суда. Ранее 13 сентября суд в Англии отменил прежнее свое же решение об аресте активов компании на территории Англии и Уэльса. Таким образом решения двух судов вступают в противоречия друг с другом.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес постановление по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза». Суд частично удовлетворил требования обеих компаний. В результате их сложения «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

В дальнейшем российский концерн обжаловал решение, и Апелляционный суд округа Свеа постановил приостановить его исполнение и не арестовывать европейские активы «Газпрома» в обеспечительных целях.