В МИД рассказали, чем опасен вакуум власти в ДНР после убийства Захарченко

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка . Власти республики признали произошедшее терактом.

"Объявление о назначении на 11 ноября выборов глав народных советов провозглашенных республик Донбасса последовало за гибелью в результате теракта главы ДНР Захарченко. Также хотела напомнить, что его подпись стоит под минскими соглашениями, и совершенно очевидно, что целью этого убийства был срыв мирного урегулирования в Донбассе", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, все это укладывается «в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса».

"Исходя из всех вышеперечисленных факторов, в этих условиях какой-либо вакуум власти (в ДНР — ред.) может быть весьма опасным", — резюмировала официальный представитель российского дипведомства.