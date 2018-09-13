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Подозреваемого в попытке убийства женщины задержали в Ростове-на-Дону
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Подозреваемого в попытке убийства женщины задержали в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
47-летний мужчина задержан по подозрению в попытке убийства знакомой в донской столице, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, утром 13 сентября возле одного из многоквартирных домов на улице Еременко подозреваемый подошел к 47-летней женщине, с которой у него давно сложились неприязненные отношения, и стал наносить ей удары ножом.
В ходе нападения лезвие ножа сломалось, после чего мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, скрылся.
Потерпевшую с ранениями доставили в больницу.
Подозреваемого задержали в результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий.
В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело по. 3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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