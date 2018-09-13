Подозреваемого в попытке убийства женщины задержали в Ростове-на-Дону

По версии следствия, утром 13 сентября возле одного из многоквартирных домов на улице Еременко подозреваемый подошел к 47-летней женщине, с которой у него давно сложились неприязненные отношения, и стал наносить ей удары ножом.

В ходе нападения лезвие ножа сломалось, после чего мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, скрылся.

Потерпевшую с ранениями доставили в больницу.

Подозреваемого задержали в результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий.

В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело по. 3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).